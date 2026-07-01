Visite libre du parc, Château de Rosay, Rosay-sur-Lieure

Informations pratiques

Visite libre du parc Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Rosay Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le château de Rosay date du début du XVIIe siecle. Il a été construit entre 1611 et 1619 dans le style Louis XIII reconnaissable à ses façades mêlant briques roses, enduits clairs et haute toiture d’ardoise. Il est entouré par la rivière la Lieure et est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 31 janvier 1938. Son architecture et son cadre dans la vallée de la Lieure en font l’un des châteaux les plus intéressants du département de l’Eure. Après une période de déclin au XXe siècle , le château a été restauré et est exploité par Chateauform et sert aujourd’hui principalement à l’accueil des séminaires et d’événements professionnels.

Visite libre dans le jardin du château

Visite guidée dans le château

Château de Rosay 29 côte du château, 27790 Rosay-sur-Lieure Rosay-sur-Lieure 27790 Eure Normandie 06 87 24 56 48 Le château de Rosay date du début du XVII e siècle. Il a été construit entre 1611 et 1619 dans le style Louis XIII, reconnaissable à ses façades mêlant briques roses , enduits clairs et haute toiture d’ardoise. Il est entouré par la rivière la Lieure, il est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 31 janvier 1938. Son architecture et son cadre dans la vallée de la Lieure en font l’un des châteaux les plus intéressants du département de l’Eure.

Après un période de déclin au XX e siècle, le château a été restauré et est exploité par Chateauform, il sert aujourd’hui principalement à l’accueil des séminaires et d’événements professionnels. Parking du château

Le château de Rosay date du début du XVII e siecle. Il a été construit entre 1611 et 1619 dans le style Louis XIII reconnaissable à ses façades mêlant briques roses, enduits clairs et haute toiture e…

Monsieur Pommiez