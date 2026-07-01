Visite libre de l’église, Église Notre-Dame, Rosay-sur-Lieure

Informations pratiques

Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Notre-Dame Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église d’origine Romane remonte au XII eme siècle. L’un des aspects les plus remarquables de l’église est son environnement, le vieux cimetière classé et arboré, la rivière Lieure qui passe à proximité et la vue sur la forêt de Lyons . Cet ensemble forme un site patrimonial particulièrement préservé en Normandie.

Église Notre-Dame Rue de l’église, 27790 Rosay-sur-Lieure Rosay-sur-Lieure 27790 Eure Normandie 06 88 27 57 43 https://www.lesamisdelyons.com Église XIIe s. de style roman Parking.

L’église d’origine Romane remonte au XII eme siècle. L’un des aspects les plus remarquables de l’église est son environnement, le vieux cimetière classé et arboré, la rivière Lieure qui passe à et la…

©Vanessa Chapelle