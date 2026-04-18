Concert à la Brasserie Corrézienne One shot groove Marcillac-la-Croze
Concert à la Brasserie Corrézienne One shot groove Marcillac-la-Croze vendredi 31 juillet 2026.
Marcillac-la-Croze
Concert à la Brasserie Corrézienne One shot groove
Le Noual Marcillac-la-Croze Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Ambiance festive avec le groupe One Shot Groove, jazz/groove
Restauration et foodtruck sur place .
Le Noual Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 69 05
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English : Concert à la Brasserie Corrézienne One shot groove
L’événement Concert à la Brasserie Corrézienne One shot groove Marcillac-la-Croze a été mis à jour le 2026-06-21 par Corrèze Tourisme