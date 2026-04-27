Concert à la cabane Rue des Bateliers Le Mung
Concert à la cabane Rue des Bateliers Le Mung vendredi 8 mai 2026.
Le Mung
Concert à la cabane
Rue des Bateliers La Cabane Le Mung Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
La cabane vous propose un concert au bords de la Charente.
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Rue des Bateliers La Cabane Le Mung 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 30 09 06 lacabane17350@gmail.com
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English :
La cabane offers a concert on the banks of the Charente.
L’événement Concert à la cabane Le Mung a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge