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Concert à la cabane Rue des Bateliers Le Mung

Concert à la cabane Rue des Bateliers Le Mung vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Rue des Bateliers

Adresse : La Cabane

Ville : 17350 Le Mung

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Le Mung

Concert à la cabane

Rue des Bateliers La Cabane Le Mung Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

La cabane vous propose un concert au bords de la Charente.
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Rue des Bateliers La Cabane Le Mung 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 30 09 06  lacabane17350@gmail.com

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English :

La cabane offers a concert on the banks of the Charente.

L’événement Concert à la cabane Le Mung a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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