Concert à la cabane Rue des Bateliers Le Mung

Le Mung

Concert à la cabane

Rue des Bateliers La Cabane Le Mung Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

La cabane vous propose un concert au bords de la Charente.

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Rue des Bateliers La Cabane Le Mung 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 30 09 06 lacabane17350@gmail.com

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English :

La cabane offers a concert on the banks of the Charente.

L’événement Concert à la cabane Le Mung a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge