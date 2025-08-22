Circuit le long du Charenton PR 30 Saint-Savinien-sur-Charente Le Mung Charente-Maritime

Circuit le long du Charenton PR 30 Saint-Savinien-sur-Charente

Circuit le long du Charenton PR 30 Saint-Savinien-sur-Charente Aire de loisirs île de la Grenouilette 17350 Le Mung Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Le petit ruisseau du Charenton qui coule dans une large vallée taillée dans le calcaire fut canalisé pour alimenter deux moulins.

Les chênes verts et les filaires, essences méditerranéennes se sont développées sur ce terrain calcaire où la roche affleure.

https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/ec3827f5-f997-467e-a500-aaa66be86b2f/circuit-le-long-du-charenton-pr-30-saint-savinien-sur-charente +33 5 46 90 20 03

English :

The small Charenton stream, which flows through a wide valley carved out of the limestone, was channelled to power two mills.

Holm oaks and filaria, Mediterranean species, have developed on this limestone terrain where the rock outcrops.

Deutsch :

Der kleine Bach Charenton, der durch ein breites, in den Kalkstein gehauenes Tal fließt, wurde kanalisiert, um zwei Mühlen anzutreiben.

Steineichen und Filarien, mediterrane Baumarten, haben sich auf diesem kalkhaltigen Gelände, wo der Fels an die Oberfläche tritt, entwickelt.

Italiano :

Il piccolo torrente Charenton, che scorre in un’ampia valle scavata nella roccia calcarea, è stato incanalato per alimentare due mulini.

Su questo terreno calcareo, dove la roccia affiora, si sono sviluppati lecci e filarie, specie mediterranee.

Español :

El pequeño arroyo Charenton, que discurre por un amplio valle excavado en la roca caliza, fue canalizado para alimentar dos molinos.

Encinas y filarias, especies mediterráneas, se han desarrollado en este terreno calcáreo donde aflora la roca.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme