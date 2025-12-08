La route des Cardinaux St Savinien Pont l’Abbé Le Mung Charente-Maritime

La route des Cardinaux St Savinien Pont l’Abbé

La route des Cardinaux St Savinien Pont l’Abbé 1 rue des Bateliers 17350 Le Mung Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Cette balade est une véritable invitation pour contempler le patrimoine religieux et culturel local ; entre citadelles, églises, et abbaye. Cette randonnée équestre vous fait chevaucher des vallées, longer la Charente et traverser des forêts.

https://www.destinationvalsdesaintonge.com/ +33 5 54 67 13 24

English :

This ride is a real invitation to contemplate the local religious and cultural heritage, with its citadels, churches and abbeys. This equestrian tour takes you over valleys, along the Charente river and through forests.

Deutsch :

Dieser Ritt ist eine echte Einladung, das lokale religiöse und kulturelle Erbe zu betrachten; zwischen Zitadellen, Kirchen und Abteien. Bei dieser Reittour reiten Sie durch Täler, entlang der Charente und durch Wälder.

Italiano :

Questa cavalcata è un vero e proprio invito a contemplare il patrimonio religioso e culturale locale, con le sue cittadelle, chiese e abbazie. Questo percorso equestre si snoda attraverso le valli, lungo la Charente e nelle foreste.

Español :

Este paseo es una auténtica invitación a contemplar el patrimonio religioso y cultural local, con sus ciudadelas, iglesias y abadías. Esta ruta ecuestre le llevará por valles, a lo largo de la Charente y a través de bosques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme