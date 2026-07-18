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AGENDA · Lisieux

Concert à la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Lisieux

samedi 1 août 2026 · Lisieux

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
5 Place François Mitterrand
Ville
14100 Lisieux
Département
Calvados
Tarif

Lisieux

Concert à la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux

5 Place François Mitterrand Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Oppera: orchestre tout terrain en concert à la cathédrale Saint-Pierre à 19h. Entrée Libre
L’Orchestre Oppera présente
HOLST
St Paul’s Suite (extraits)
VAUGHAN WILLIAMS
Norfolk Rhapsody No. 1
& English Folk Song Suite
GADE
Echos d’Ossian, Ouverture
THE CHIEFTAINS
L’Île au trésor (Medley)

Direction musicale Ana Meunier

Entrée libre   .

5 Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie   contact.oppera@gmail.com

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English : Concert à la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux

Oppera: a versatile orchestra in concert at St Peter’s Cathedral at 7.00 pm. Free admission

L’événement Concert à la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Lisieux a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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