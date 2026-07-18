Informations pratiques

Lisieux

Concert à la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux

5 Place François Mitterrand Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Oppera: orchestre tout terrain en concert à la cathédrale Saint-Pierre à 19h. Entrée Libre

L’Orchestre Oppera présente

HOLST

St Paul’s Suite (extraits)

VAUGHAN WILLIAMS

Norfolk Rhapsody No. 1

& English Folk Song Suite

GADE

Echos d’Ossian, Ouverture

THE CHIEFTAINS

L’Île au trésor (Medley)

Direction musicale Ana Meunier

Entrée libre .

5 Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie contact.oppera@gmail.com

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English : Concert à la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux

Oppera: a versatile orchestra in concert at St Peter’s Cathedral at 7.00 pm. Free admission

L’événement Concert à la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Lisieux a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Lisieux Normandie Tourisme