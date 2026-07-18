Concert à la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Lisieux
samedi 1 août 2026 · Lisieux
Informations pratiques
Lisieux
Concert à la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux
5 Place François Mitterrand Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Oppera: orchestre tout terrain en concert à la cathédrale Saint-Pierre à 19h. Entrée Libre
L’Orchestre Oppera présente
HOLST
St Paul’s Suite (extraits)
VAUGHAN WILLIAMS
Norfolk Rhapsody No. 1
& English Folk Song Suite
GADE
Echos d’Ossian, Ouverture
THE CHIEFTAINS
L’Île au trésor (Medley)
Direction musicale Ana Meunier
Entrée libre .
5 Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie contact.oppera@gmail.com
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English : Concert à la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux
Oppera: a versatile orchestra in concert at St Peter’s Cathedral at 7.00 pm. Free admission
L’événement Concert à la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Lisieux a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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