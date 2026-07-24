Foire aux picots Lisieux
dimanche 2 août 2026 · Lisieux
Informations pratiques
Lisieux
Foire aux picots
Centre-ville Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
L’emblématique Foire aux Picots de Lisieux fait son grand retour en centre ville le dimanche 2 août !
L’emblématique Foire aux Picots de Lisieux fait son grand retour en centre ville le dimanche 2 août !
Poules, canards, lapins et bien d’autres animaux seront les vedettes de cette journée. Retrouvez également de nombreux produits agricoles, des stands de restauration et une grande braderie.
Une journée conviviale, gourmande et familiale, avec peut-être l’occasion de rencontrer votre futur compagnon ! .
Centre-ville Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 40 40
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English : Foire aux picots
Lisieux’s iconic Foire aux Picots is making a grand return to the town centre on Sunday 2 August!
L’événement Foire aux picots Lisieux a été mis à jour le 2026-07-24 par Calvados Attractivité
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