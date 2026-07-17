Concert à La Chaloupe à Vapeur !, La Chaloupe à vapeur, Genève

Informations pratiques

Concert à La Chaloupe à Vapeur ! Dimanche 19 juillet, 16h00 La Chaloupe à vapeur

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:30:00+02:00

Un avant-goût de vacances pour votre fin de week-end ! Évadez-vous le temps d’un concert guitare & voix, musique cubaine & latino-américaine.

Dimanche

⏰ 16h00

La Chaloupe à Vapeur

️ Gratuit

La Chaloupe à vapeur Rue de Lausanne 126, 1202 Genève Genève 1202 http://www.labarje.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/la-barje-sciences/

Concert de Ivonne Gonzalez & Jorge Pachec

LA Barje