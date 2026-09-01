Concert à la chapelle de Prigny Route de l’abbaye Les Moutiers-en-Retz

Informations pratiques

Les Moutiers-en-Retz

Concert à la chapelle de Prigny

Route de l’abbaye Chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Chapelle de Prigny, nichée aux Moutiers-en-Retz, ouvrira ses portes pour un moment musical exceptionnel.

Un duo d’artistes au service de la musique

Mathilde Blondel, violoncelliste au sein d’orchestres symphoniques, et Éric Blin, compositeur de l’Orchestre Philharmonique Européen de Paris et accordéoniste classique, forment un duo original et complice. Leur interprétation met en valeur la richesse sonore de leurs instruments et offre un dialogue musical tout en finesse, mêlant virtuosité, sensibilité et émotion.

Un voyage musical dans un lieu d’exception

Présenté dans l’écrin intimiste de la chapelle de Prigny, ce concert propose un programme réunissant de grandes œuvres du répertoire européen. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, cette rencontre entre patrimoine architectural et patrimoine musical promet un moment privilégié, où l’acoustique du lieu sublime chaque interprétation.

Information pratique sur réservation au 06 19 67 41 44 dans la limite des places disponibles (100 places).

Que vous soyez mélomane averti ou simple curieux, la Chapelle de Prigny vous attend pour célébrer ensemble la richesse de notre patrimoine.

Retrouvez ici le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Route de l’abbaye Chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

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English :

%C0 As part of European Heritage Days, the Prigny Chapel, nestled in Les Moutiers-en-Retz, will open its doors for an exceptional musical event.

L’événement Concert à la chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-31 par I_OT Pornic