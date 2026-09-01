Visite d’une pêcherie Pêcherie n°9 Les Moutiers-en-Retz
samedi 19 septembre 2026 · Pêcherie n°9 · Les Moutiers-en-Retz
Informations pratiques
Les Moutiers-en-Retz
Visite d’une pêcherie
Pêcherie n°9 Chemin du Lancastria Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Vous avez toujours rêver d’entrer dans une pêcherie ? Rendez-vous aux Moutiers-en-Retz.
Découvrez le fonctionnement d’une pêcherie ainsi qu’une exposition.
Informations pratiques
animation limitée à 6 personnes par groupe
visite non accessible aux enfants de moins de 13 ans
rdv au pied de la pêcherie n°9 (face au parking du Lancastria)
Retrouvez ici le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive
Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz .
Pêcherie n°9 Chemin du Lancastria Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 88 26 42 59
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English :
Have you always dreamed of visiting a fish market? Head to Les Moutiers-en-Retz.
L’événement Visite d’une pêcherie Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-31 par I_OT Pornic
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