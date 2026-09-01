Visite d’une pêcherie Pêcherie n°9 Les Moutiers-en-Retz

Informations pratiques

Les Moutiers-en-Retz

Visite d’une pêcherie

Pêcherie n°9 Chemin du Lancastria Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Vous avez toujours rêver d’entrer dans une pêcherie ? Rendez-vous aux Moutiers-en-Retz.

Découvrez le fonctionnement d’une pêcherie ainsi qu’une exposition.



Informations pratiques

animation limitée à 6 personnes par groupe

visite non accessible aux enfants de moins de 13 ans

rdv au pied de la pêcherie n°9 (face au parking du Lancastria)

Retrouvez ici le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz .

Pêcherie n°9 Chemin du Lancastria Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 88 26 42 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Have you always dreamed of visiting a fish market? Head to Les Moutiers-en-Retz.

L’événement Visite d’une pêcherie Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-31 par I_OT Pornic