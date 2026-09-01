Visite historique des Moutiers Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz

samedi 19 septembre 2026 · Rue des Lutins · Les Moutiers-en-Retz

Informations pratiques

Les Moutiers-en-Retz

Visite historique des Moutiers

Rue des Lutins Départ de la bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 10:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Envie d’en savoir plus sur la riche histoire des Moutiers-en-Retz ? Suivez le guide lors d’une visite guidée !

Plongez dans l’histoire des Moutiers en parcourant les rues de la commune avec Jean-Pierre Rivron.



Informations pratiques

réservation au 06 21 87 03 65 (visite limitée à 30 personnes)

rdv devant la mairie des Moutiers-en-Retz

Retrouvez ici le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Rue des Lutins Départ de la bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 77 bibliothequeRD@mairie-lesmoutiersenretz.fr

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English :

Want to find out more about the rich history of Les Moutiers-en-Retz? Follow the guide on a guided tour!

L’événement Visite historique des Moutiers Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-31 par I_OT Pornic