Visite historique des Moutiers Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz
samedi 19 septembre 2026 · Rue des Lutins · Les Moutiers-en-Retz
Informations pratiques
Les Moutiers-en-Retz
Visite historique des Moutiers
Rue des Lutins Départ de la bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 10:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Envie d’en savoir plus sur la riche histoire des Moutiers-en-Retz ? Suivez le guide lors d’une visite guidée !
Plongez dans l’histoire des Moutiers en parcourant les rues de la commune avec Jean-Pierre Rivron.
Informations pratiques
réservation au 06 21 87 03 65 (visite limitée à 30 personnes)
rdv devant la mairie des Moutiers-en-Retz
Retrouvez ici le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive
Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .
Rue des Lutins Départ de la bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 77 bibliothequeRD@mairie-lesmoutiersenretz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to find out more about the rich history of Les Moutiers-en-Retz? Follow the guide on a guided tour!
L’événement Visite historique des Moutiers Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-31 par I_OT Pornic
À voir aussi à Les Moutiers-en-Retz (Loire-Atlantique)
- L’oeuvre d’un jour Les Moutiers-en-Retz 12 septembre 2026
- Visite d’une pêcherie Pêcherie n°9 Les Moutiers-en-Retz 19 septembre 2026
- Visite du marais salant Les Moutiers-en-Retz 19 septembre 2026
- Visite guidée de la chapelle de Prigny Route de l’abbaye Les Moutiers-en-Retz 19 septembre 2026
- Visite de l’église et de la lanterne des morts Rdv devant la lanterne des morts Les Moutiers-en-Retz 19 septembre 2026