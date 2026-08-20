Concert à la Chapelle St Roch, Chapelle St Roch, Saint-Just-en-Bas

Informations pratiques

Concert à la Chapelle St Roch Dimanche 20 septembre, 15h00 Chapelle St Roch Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Chapelle St Roch, édifice chargé d’un lointain passé (1587) qui domine le bourg et offre une très belle vue sur les monts du Forez et la vallée du Chagnon.

Suite à sa réouverture récente, et à l’occasion de cette journée nous avons invité un groupe d’origine bretonne Ar Tri Men, qui propose depuis quelques années des représentations dans notre région.

Groupe formé en 2011 par Thierry Roger originaire de l’île de Molène en Bretagne.

Auteur compositeur interprète, Thierry est monté sur scène, seul tout d’abord puis le groupe s’est etoffé et compte maintenant 5 membres. Ils interprètent des reprises de groupes bretons, des traductions de chansons celtiques et irlandaises et bien sûr les propres compositions de Thierry.

N’hésitez pas à venir partager un bon moment chanté et dansé (particulièrement les reprises de Madison par Thierry et son équipe)

Chapelle St Roch 270 CH. de chapelle 42990 St Just en Bas Saint-Just-en-Bas 42990 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

La Chapelle St Roch, édifice chargé d’un lointain passé (1587) qui domine le bourg et offre une très belle vue sur les monts du Forez et la vallée du Chagnon.

©association patrimoine en éveil