UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Just-en-Bas

La Chapelle Saint Roch, Chapelle St Roch, Saint-Just-en-Bas

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle St Roch · Saint-Just-en-Bas

La Chapelle Saint Roch, Chapelle St Roch, Saint-Just-en-Bas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chapelle St Roch
Adresse
270 CH. de chapelle 42990 St Just en Bas
Ville
42990 Saint-Just-en-Bas
Département
Loire

La Chapelle Saint Roch Samedi 19 septembre, 15h00 Chapelle St Roch Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

La chapelle St Roch datant de 1587 a été rouverte cette année à l’occasion de l’Exposition « les fêtes autrefois au village ».
Venez décrouvrir ce lieu chargé d’un lointain passé à l’occasion de cette exposition mais aussi de notre projet de création de vitrail d’une version plus contemporaine de Saint Roch, pélerin et guérisseur.

Chapelle St Roch 270 CH. de chapelle 42990 St Just en Bas Saint-Just-en-Bas 42990 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
La chapelle St Roch datant de 1587 a été rouverte cette année à l’occasion de l’Exposition « les fêtes religieuses autrefois au village ».

©Patrimoine en éveil

À voir aussi à Saint-Just-en-Bas (Loire)