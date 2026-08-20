La Chapelle Saint Roch, Chapelle St Roch, Saint-Just-en-Bas
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle St Roch · Saint-Just-en-Bas
Informations pratiques
La Chapelle Saint Roch Samedi 19 septembre, 15h00 Chapelle St Roch Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
La chapelle St Roch datant de 1587 a été rouverte cette année à l’occasion de l’Exposition « les fêtes autrefois au village ».
Venez décrouvrir ce lieu chargé d’un lointain passé à l’occasion de cette exposition mais aussi de notre projet de création de vitrail d’une version plus contemporaine de Saint Roch, pélerin et guérisseur.
Chapelle St Roch 270 CH. de chapelle 42990 St Just en Bas Saint-Just-en-Bas 42990 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
La chapelle St Roch datant de 1587 a été rouverte cette année à l’occasion de l’Exposition « les fêtes religieuses autrefois au village ».
©Patrimoine en éveil
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