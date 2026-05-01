Concert à la ferme Ferme de Messouflin Ploumoguer

Ploumoguer

Concert à la ferme

Ferme de Messouflin Arvarus Ploumoguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15 00:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Les vendredis à la Ferme soirée Collectif Corps Mort

Swansea (grunge stoner)

Sheraff (sludge stoner)

et en clôture

Qorus (darksynth Metal)

accès libre et gratuit.

Sur place marché de producteurs, foodtrucks, BBQ en libre service .

Ferme de Messouflin Arvarus Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 9 81 00 11 08

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English : Concert à la ferme

L’événement Concert à la ferme Ploumoguer a été mis à jour le 2026-04-30 par OT IROISE BRETAGNE