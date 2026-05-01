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Concert à la ferme Ferme de Messouflin Ploumoguer

Concert à la ferme Ferme de Messouflin Ploumoguer vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Ferme de Messouflin

Adresse : Arvarus

Ville : 29810 Ploumoguer

Département : Finistère

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Ploumoguer

Concert à la ferme

Ferme de Messouflin Arvarus Ploumoguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15 00:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Les vendredis à la Ferme soirée Collectif Corps Mort
Swansea (grunge stoner)
Sheraff (sludge stoner)
et en clôture
Qorus (darksynth Metal)
accès libre et gratuit.
Sur place marché de producteurs, foodtrucks, BBQ en libre service   .

Ferme de Messouflin Arvarus Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 9 81 00 11 08 

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English : Concert à la ferme

L’événement Concert à la ferme Ploumoguer a été mis à jour le 2026-04-30 par OT IROISE BRETAGNE

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