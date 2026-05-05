Marché de créateurs Ar Typik Ploumoguer
Marché de créateurs Ar Typik Ploumoguer samedi 6 juin 2026.
Ploumoguer
Marché de créateurs
Ar Typik 9, rue du stade Ploumoguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Toute l’équipe Ar Typik est trop heureuse de vous proposer un marché de créateurs le samedi 6 juin!
Côté jardin de la boutique, nous aurons l’honneur d’accueillir des créateurs talentueux qui viendront compléter à merveille les créations de la boutique.
Sur place, vous pourrez vous délecter de boissons et crêpes. .
Ar Typik 9, rue du stade Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 7 57 87 72 74
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English : Marché de créateurs
L’événement Marché de créateurs Ploumoguer a été mis à jour le 2026-05-05 par OT IROISE BRETAGNE
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