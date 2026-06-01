Concert à la ferme, Vignoble des voeux, Ailly-sur-Noye

Concert à la ferme Samedi 6 juin, 19h00 Vignoble des voeux Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Concert à la ferme au vignoble des Voeux

80 250 Ailly sur Noye

Programme : de l’Opéra au Jazz

Vignoble des voeux 80250 Ailly-sur-noye Ailly-sur-Noye 80250 Somme Hauts-de-France

Concert à la ferme