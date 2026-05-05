Concerts à la ferme, Vignoble des Vœux, Ailly-sur-Noye

Concerts à la ferme Dimanche 7 juin, 17h00 Vignoble des Vœux Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Avec Sarah Laulan (chant), Rémy Poulakis (accordéon et chant), Sébastien Surel (violon) et Johan Farjot (piano).

Insuffler une nouvelle dynamique culturelle dans les campagnes de France, créer des espaces de rencontre et d’échange entre le monde agricole, les habitants de zones rurales et les artistes grâce au levier de la musique classique, lyrique ou du jazz, tel est le concept de Concerts à la ferme.

Réservation conseillée sur www.concertsalaferme.fr

Nous contacter : resa.calf@gmail.com et 01.40.36.04.16

Vignoble des Vœux 80250 Ailly-sur-Noye Ailly-sur-Noye 80250 Lieu dit les Vœux Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tous-mes-reves-chantent/evenements/concert-a-la-ferme-ferme-de-santin »}] [{« link »: « http://www.concertsalaferme.fr »}, {« link »: « mailto:resa.calf@gmail.com »}]

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