Concert à la Filouterie Marine & Co Route des deux rivières Coulaures
Concert à la Filouterie Marine & Co Route des deux rivières Coulaures jeudi 16 juillet 2026.
Coulaures
Concert à la Filouterie Marine & Co
Route des deux rivières Guinguette la Filouterie Coulaures Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Marine & Co joue du soul, jazz, latin à la Filouterie, la guinguette de la base canoë FeelOut ouverte tous les jours en été. .
Route des deux rivières Guinguette la Filouterie Coulaures 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 31 58 37 feelout24@gmail.com
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English : Concert à la Filouterie Marine & Co
L’événement Concert à la Filouterie Marine & Co Coulaures a été mis à jour le 2026-06-17 par Isle-Auvézère
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