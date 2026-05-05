Visite guidée de l’église Saint-Martin, édifice du XIe siècle, et découverte de son retable baroque du XVIIe siècle., Église Saint-Martin, Coulaures

Visite guidée de l’église Saint-Martin, édifice du XIe siècle, et découverte de son retable baroque du XVIIe siècle. 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du patrimoine coulaurois : église Saint-Martin et chapelle Notre-Dame-du-Pont.

Cette découverte se prolonge par une promenade dans le bourg de Coulaures, à la rencontre de son histoire et de ses paysages.

Église Saint-Martin 301 La Reille, 24420 Coulaures, France Coulaures 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Choeur arrondi avec ouvertures romanes bouchées et colonnettes engagées dont les chapiteaux représentent des animaux fantastiques. Ce choeur est caché par un autel monumental qui masque, du côté gauche, une fresque du XVe siècle. Coupole octogonale sous clocher à ouverture en plein cintre et à double larmier, reposant sur des corbeaux. Les chapiteaux de la coupole s’ornent de personnages, d’animaux fantastiques et d’entrelacs. Chapelles de chaque côté de la nef. Porche en plein cintre, souligné de pointes de diamant. Chapiteaux des colonnes à personnages vêtus de robe romane.

Journées européennes du patrimoine 2026