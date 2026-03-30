Racines Vivantes réunion publique du tiers lieu en création Coulaures
Racines Vivantes réunion publique du tiers lieu en création Coulaures dimanche 12 avril 2026.
Racines Vivantes réunion publique du tiers lieu en création
Rue Paul Magnat Coulaures Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Nous vous invitons à venir découvrir Racines Vivantes, un projet de tiers-lieu nature pensé comme un espace vivant, ouvert et convivial pour les familles, les enfants et les acteurs du territoire.
Ce lieu en construction a pour vocation de favoriser la reconnexion à la nature, le lien social et intergénérationnel, des activités pour petits et grands, des temps de partage, de transmission et de convivialité.
Au programme présentation du projet, visite du lieu, buffet partagé à prix libre, concert acoustique avec Black Magnolia.
C’est aussi l’occasion de venir poser vos questions, découvrir la vision du lieu et imaginer avec nous la suite de cette belle aventure. .
Rue Paul Magnat Coulaures 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 41 32 82 contact@racinesvivantes.com
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L’événement Racines Vivantes réunion publique du tiers lieu en création Coulaures a été mis à jour le 2026-03-28 par Isle-Auvézère
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