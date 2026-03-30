Racines Vivantes réunion publique du tiers lieu en création

Rue Paul Magnat Coulaures Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Nous vous invitons à venir découvrir Racines Vivantes, un projet de tiers-lieu nature pensé comme un espace vivant, ouvert et convivial pour les familles, les enfants et les acteurs du territoire.

Ce lieu en construction a pour vocation de favoriser la reconnexion à la nature, le lien social et intergénérationnel, des activités pour petits et grands, des temps de partage, de transmission et de convivialité.

Au programme présentation du projet, visite du lieu, buffet partagé à prix libre, concert acoustique avec Black Magnolia.

C’est aussi l’occasion de venir poser vos questions, découvrir la vision du lieu et imaginer avec nous la suite de cette belle aventure. .

Rue Paul Magnat Coulaures 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 41 32 82 contact@racinesvivantes.com

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English : Racines Vivantes réunion publique du tiers lieu en création

L’événement Racines Vivantes réunion publique du tiers lieu en création Coulaures a été mis à jour le 2026-03-28 par Isle-Auvézère