Grand festival de danses des îles Coulaures
Grand festival de danses des îles Coulaures samedi 15 août 2026.
Grand festival de danses des îles
Coulaures Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Spectacles, concerts, ateliers danses, animations. Food truck, marché gourmand, marché artisanal, jeux pour enfants. Feu d'artifice à 22h, animation musicale jusqu'à minuit.
Spectacles, concerts, ateliers danses, animations.
Restauration sur place food truck, marché gourmand, marché artisanal, manège pour enfants, structure gonflable, pousse-pousse.
Grand feu d’artifice en sons et lumières à 22h. Animation musicale jusqu’à minuit. .
Coulaures 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 01 16
English : Grand festival de danses des îles
Program to come.
Dance workshop, entertainment, shows.
On-site catering, food truck, gourmet market.
Children’s merry-go-round, inflatable structure, push-push.
Fireworks at 10pm.
L'événement Grand festival de danses des îles Coulaures a été mis à jour le 2026-03-07 par Isle-Auvézère