Grand festival de danses des îles

Coulaures Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Spectacles, concerts, ateliers danses, animations. Food truck, marché gourmand, marché artisanal, jeux pour enfants. Feu d’artifice à 22h, animation musicale jusqu’à minuit.

Spectacles, concerts, ateliers danses, animations.

Restauration sur place food truck, marché gourmand, marché artisanal, manège pour enfants, structure gonflable, pousse-pousse.

Grand feu d’artifice en sons et lumières à 22h. Animation musicale jusqu’à minuit. .

Coulaures 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 01 16

English : Grand festival de danses des îles

Program to come.

Dance workshop, entertainment, shows.

On-site catering, food truck, gourmet market.

Children’s merry-go-round, inflatable structure, push-push.

Fireworks at 10pm.

