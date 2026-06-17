Concert à la Filouterie One shot groove Route des deux rivières Coulaures
Concert à la Filouterie One shot groove Route des deux rivières Coulaures samedi 29 août 2026.
Coulaures
Concert à la Filouterie One shot groove
Route des deux rivières Guinguette la Filouterie Coulaures Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Concert de clotûre avec One shot groove (funk soul) à la Filouterie, la guinguette de la base canoë FeelOut ouverte tous les jours en été. .
Route des deux rivières Guinguette la Filouterie Coulaures 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 31 58 37 feelout24@gmail.com
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English : Concert à la Filouterie One shot groove
L’événement Concert à la Filouterie One shot groove Coulaures a été mis à jour le 2026-06-17 par Isle-Auvézère
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