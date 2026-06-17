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Concert à la Filouterie Shinobi social club trio Route des deux rivières Coulaures

Concert à la Filouterie Shinobi social club trio Route des deux rivières Coulaures

Concert à la Filouterie Shinobi social club trio Route des deux rivières Coulaures jeudi 6 août 2026.

Lieu : Route des deux rivières

Adresse : Guinguette la Filouterie

Ville : 24420 Coulaures

Département : Dordogne

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Tarif :

Coulaures

Concert à la Filouterie Shinobi social club trio

Route des deux rivières Guinguette la Filouterie Coulaures Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Electro jazz pop avec Shinobi social club trio à la Filouterie, la guinguette de la base canoë FeelOut ouverte tous les jours en été.   .

Route des deux rivières Guinguette la Filouterie Coulaures 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 31 58 37  feelout24@gmail.com

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English : Concert à la Filouterie Shinobi social club trio

L’événement Concert à la Filouterie Shinobi social club trio Coulaures a été mis à jour le 2026-06-17 par Isle-Auvézère

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