Concert à la Filouterie Shinobi social club trio Route des deux rivières Coulaures jeudi 6 août 2026.

Coulaures

Concert à la Filouterie Shinobi social club trio

Route des deux rivières Guinguette la Filouterie Coulaures Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Electro jazz pop avec Shinobi social club trio à la Filouterie, la guinguette de la base canoë FeelOut ouverte tous les jours en été. .

Route des deux rivières Guinguette la Filouterie Coulaures 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 31 58 37 feelout24@gmail.com

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English : Concert à la Filouterie Shinobi social club trio

L’événement Concert à la Filouterie Shinobi social club trio Coulaures a été mis à jour le 2026-06-17 par Isle-Auvézère