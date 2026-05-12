Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert à la Grange Villedômain

Concert à la Grange Villedômain

Concert à la Grange Villedômain vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Rue de la forge

Ville : 37460 Villedômain

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Villedômain

Concert à la Grange

Rue de la forge Villedômain Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Autrice-compositrice-interprète, aNa vous invite à un moment musical intimiste et authentique. S’accompagnant au piano, elle interprète ses propres créations mêlant chansons à texte, slams et musiques instrumentales, dans un univers sensible et poétique.
Autrice-compositrice-interprète, aNa vous invite à un moment musical intimiste et authentique. S’accompagnant au piano, elle interprète ses propres créations mêlant chansons à texte, slams et musiques instrumentales, dans un univers sensible et poétique. Un concert empreint d’émotion et de douceur, à découvrir et partager. 15  .

Rue de la forge Villedômain 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 62 65  therese.richeton@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Singer-songwriter aNa invites you to an intimate, authentic musical experience. Accompanied by the piano, she performs her own creations, mixing text songs, slams and instrumental music in a sensitive, poetic universe.

L’événement Concert à la Grange Villedômain a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

À voir aussi à Villedômain (Indre-et-Loire)