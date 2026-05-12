Villedômain

Concert à la Grange

Rue de la forge Villedômain Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Autrice-compositrice-interprète, aNa vous invite à un moment musical intimiste et authentique. S’accompagnant au piano, elle interprète ses propres créations mêlant chansons à texte, slams et musiques instrumentales, dans un univers sensible et poétique.

Autrice-compositrice-interprète, aNa vous invite à un moment musical intimiste et authentique. S’accompagnant au piano, elle interprète ses propres créations mêlant chansons à texte, slams et musiques instrumentales, dans un univers sensible et poétique. Un concert empreint d’émotion et de douceur, à découvrir et partager. 15 .

Rue de la forge Villedômain 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 62 65 therese.richeton@orange.fr

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English :

Singer-songwriter aNa invites you to an intimate, authentic musical experience. Accompanied by the piano, she performs her own creations, mixing text songs, slams and instrumental music in a sensitive, poetic universe.

L’événement Concert à la Grange Villedômain a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire