Villedômain

Concert à la Grange et feux d’artifice

Rue de la Forge Villedômain Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 01:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Venez vibrer au rythme du groupe Les Dirty Menders lors d’une soirée musicale exceptionnelle. Au programme un concert pop rock en français et en anglais, mêlant énergie, reprises incontournables et ambiance festive dans le cadre chaleureux de la Grange.

Venez vibrer au rythme du groupe Les Dirty Menders lors d’une soirée musicale exceptionnelle. Au programme un concert pop rock en français et en anglais, mêlant énergie, reprises incontournables et ambiance festive dans le cadre chaleureux de la Grange. Pour clôturer cette belle soirée et la saison, un magnifique feu d’artifice offert par la commune illuminera le ciel pour un final inoubliable. 15 .

Rue de la Forge Villedômain 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 62 65 therese.richeton@orange.fr

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English :

Join Les Dirty Menders for an exceptional evening of music. On the program: a pop rock concert in French and English, combining energy, essential covers and a festive atmosphere in the warm setting of the Grange.

L’événement Concert à la Grange et feux d’artifice Villedômain a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire