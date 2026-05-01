Douelle

Concert à la guinguette Antinéa

Route du Payras Douelle Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22 2026-06-05 2026-06-19 2026-06-21 2026-06-26

La Guinguette d'Antinea vous propose des concerts en mai et juin, des bons petits plats, des cocktails, un camping nature au bord de la voie verte

La Guinguette d'Antinea vous propose des concerts en mai et juin, des bons petits plats, des cocktails, un camping nature au bord de la voie verte. Réservation téléphonique conseillée.

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Route du Payras Douelle 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 40 36

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English :

La Guinguette d'Antinea offers concerts in May and June, good food, cocktails, a nature campsite on the edge of the greenway

L’événement Concert à la guinguette Antinéa Douelle a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Cahors Vallée du Lot