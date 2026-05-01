Concert à la guinguette Antinéa Douelle
Concert à la guinguette Antinéa Douelle vendredi 22 mai 2026.
Douelle
Concert à la guinguette Antinéa
Route du Payras Douelle Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22 2026-06-05 2026-06-19 2026-06-21 2026-06-26
La Guinguette d'Antinea vous propose des concerts en mai et juin, des bons petits plats, des cocktails, un camping nature au bord de la voie verte
La Guinguette d'Antinea vous propose des concerts en mai et juin, des bons petits plats, des cocktails, un camping nature au bord de la voie verte. Réservation téléphonique conseillée.
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Route du Payras Douelle 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 40 36
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English :
La Guinguette d'Antinea offers concerts in May and June, good food, cocktails, a nature campsite on the edge of the greenway
L’événement Concert à la guinguette Antinéa Douelle a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Cahors Vallée du Lot
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