Concert à la Guinguette de l’Etang Thenon
Concert à la Guinguette de l’Etang Thenon mercredi 8 juillet 2026.
Thenon
Concert à la Guinguette de l’Etang
Lieu-dit Le Maine Thenon Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
A La Guinguette de l’Etang, Loïs Morgan Special-Trio incarne une vieille tradition du Blues… Percussions aux pieds, guitare électrique à la main, et armé d’une voix aussi douce que rauque, Loïs Morgan, à la façon d’un One Man Band , pose les bases mélodiques du groupe… Réservation souhaitée .
Lieu-dit Le Maine Thenon 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 52 23
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English : Concert à la Guinguette de l’Etang
L’événement Concert à la Guinguette de l’Etang Thenon a été mis à jour le 2026-06-26 par Vézère Périgord Noir
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