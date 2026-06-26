Concert à la Guinguette de l’Etang Thenon mercredi 29 juillet 2026.

Thenon

Concert à la Guinguette de l’Etang

Lieu-dit Le Maine Thenon Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

A La Guinguette de l’Etang, Basé à Austin au texas, Greg Izor est sans aucun doute l’un des chanteurs/harmonicistes les plus talentueux du moment aux U.S.A. Le mélange Texas Blues, Louisiana soul et Rock’n Roll de son répertoire résonne encore longtemps dans le cœur de son public après chaque passage sur scène. A découvrir absolument ! Réservation souhaitée .

Lieu-dit Le Maine Thenon 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 52 23

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English : Concert à la Guinguette de l’Etang

L’événement Concert à la Guinguette de l’Etang Thenon a été mis à jour le 2026-06-26 par Vézère Périgord Noir