Thenon

Ma’Mouthe Trail

Thenon Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

6 épreuves proposées dont 4 seront chronométrées. Au programme un trail 21km pour les + solides, un trail 14km pour les aventuriers, un trail 8km pour les couche tard du Samedi soir et un trail 5km pour les novices de la course ou ceux qui auront fait nuit blanche au Festi’Mouthe la veille !

6 épreuves proposées dont 4 seront chronométrées. Au programme un trail 21km pour les + solides, un trail 14km pour les aventuriers, un trail 8km pour les couche tard du Samedi soir et un trail 5km pour les novices de la course ou ceux qui auront fait nuit blanche au Festi’Mouthe la veille ! Inscription en ligne sur https://chronom.org/?page=manifestation&id_manif=481 . RDV à partir de 7h30 pour le retrait des dossards au GAEC La Mouthe. Pour ceux qui ne courent pas, 2 randonnées de 8km et 14km sont proposées, avec une participation libre à l’inscription. .

Thenon 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 21 95 07

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English : Ma’Mouthe Trail

6% of the proposed events, 4 of which will be timed. On the schedule: a 21-km trail run for the fittest, a 14-km trail run for adventurers, an 8-km trail run for “Saturday-night late sleepers,” and a 5-km trail run for running newbies or those who pulled an all-nighter at Festi’Mouthe the night before!

L’événement Ma’Mouthe Trail Thenon a été mis à jour le 2026-06-26 par Vézère Périgord Noir