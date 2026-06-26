Concert à la Guinguette de l’Etang Thenon mercredi 22 juillet 2026.

Thenon

Concert à la Guinguette de l’Etang

Lieu-dit Le Maine Thenon Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

A La Guinguette de l’Etang, Blondins et la Bande de Terriens. Ils reviennent pour notre plus grand plaisir ! Lâchez les écrans, retrouvez les terriens, pour une dose de folk sauvage et de rock qui décape, pour une soirée ou l’on finit par danser ensemble. Ambiance festive garantie ! Réservation souhaitée. .

Lieu-dit Le Maine Thenon 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 52 23

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English : Concert à la Guinguette de l’Etang

L’événement Concert à la Guinguette de l’Etang Thenon a été mis à jour le 2026-06-26 par Vézère Périgord Noir