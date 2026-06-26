Concert à la Guinguette de l’Etang Thenon mercredi 5 août 2026.

Thenon

Concert à la Guinguette de l’Etang

Lieu-dit Le Maine Thenon Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

A La Guinguette de l’Etang. Des mecs du coin qui jouent du Blues et du Rock avec une voix et des musiciens de qualité ! Réservation souhaitée .

Lieu-dit Le Maine Thenon 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 52 23

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English : Concert à la Guinguette de l’Etang

L’événement Concert à la Guinguette de l’Etang Thenon a été mis à jour le 2026-06-26 par Vézère Périgord Noir