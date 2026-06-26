Concert à la Guinguette de l’Etang Thenon
Concert à la Guinguette de l’Etang Thenon mercredi 5 août 2026.
Thenon
Concert à la Guinguette de l’Etang
Lieu-dit Le Maine Thenon Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
A La Guinguette de l’Etang. Des mecs du coin qui jouent du Blues et du Rock avec une voix et des musiciens de qualité ! Réservation souhaitée .
Lieu-dit Le Maine Thenon 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 52 23
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English : Concert à la Guinguette de l’Etang
L’événement Concert à la Guinguette de l’Etang Thenon a été mis à jour le 2026-06-26 par Vézère Périgord Noir
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