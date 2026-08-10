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Concert à la guinguette | FONCKY DUCKS JAUCO Ondres

samedi 22 août 2026 · JAUCO · Ondres

Concert à la guinguette | FONCKY DUCKS JAUCO Ondres

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
JAUCO
Adresse
63 Promenade de l'Océan
Ville
40440 Ondres
Département
Landes
Tarif

Ondres

Concert à la guinguette | FONCKY DUCKS

JAUCO 63 Promenade de l’Océan Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Venez écouter un concert ambiance pop/rock les pieds dans le sable, face à l’océan en dégustant quelques tapas.
Début du concert à 20h. Gratuit.
En cas de mauvais temps le concert peut être annulé ou reporté.   .

JAUCO 63 Promenade de l’Océan Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 68 86 05 

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English : Concert à la guinguette | FONCKY DUCKS

L’événement Concert à la guinguette | FONCKY DUCKS Ondres a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Seignanx

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