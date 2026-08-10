Concert à la guinguette | THE VOICE KIDS JAUCO Ondres

Informations pratiques

Ondres

Concert à la guinguette | THE VOICE KIDS

JAUCO 63 Promenade de l’Océan Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Venez écouter un concert des The Voice Kids les pieds dans le sable, face à l’océan en dégustant quelques tapas.

Tim, grand gagnant de la saison 10, April, finaliste, et Victoria, quart de finaliste, vous donnent rendez-vous pour une soirée pleine d’émotions, de musique et de bonne humeur.

Début du concert à 20h. Gratuit.

En cas de mauvais temps le concert peut être annulé ou reporté. .

JAUCO 63 Promenade de l’Océan Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 68 86 05

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English : Concert à la guinguette | THE VOICE KIDS

L’événement Concert à la guinguette | THE VOICE KIDS Ondres a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Seignanx