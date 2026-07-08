AGENDA · Saintes
Concert à la Musardière La Musardière Saintes
samedi 11 juillet 2026 · La Musardière · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Concert à la Musardière
La Musardière 29 rue Alsace Lorraine Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Caminando Musique Sud-Américaine
.
La Musardière 29 rue Alsace Lorraine Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 34 87 la-brulerie@orange.fr
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English :
Caminando: South American Music
L’événement Concert à la Musardière Saintes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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