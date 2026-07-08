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Concert à la Musardière La Musardière Saintes

samedi 25 juillet 2026 · La Musardière · Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
La Musardière
Adresse
29 rue Alsace Lorraine
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Concert à la Musardière

La Musardière 29 rue Alsace Lorraine Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Concert Don Hutton Trio Pop & Rock
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La Musardière 29 rue Alsace Lorraine Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 34 87  la-brulerie@orange.fr

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English :

Don Hutton Trio Pop & Rock Concert

L’événement Concert à la Musardière Saintes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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