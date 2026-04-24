Concert à la Petite épicerie Dampierre-sur-Boutonne
Concert à la Petite épicerie Dampierre-sur-Boutonne samedi 30 mai 2026.
Dampierre-sur-Boutonne
Concert à la Petite épicerie
3 Place du Château Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 00:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La petite épicerie reçoit les groupes Supernova et The Banned
.
3 Place du Château Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 41 53 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Concert à la Petite épicerie Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Dampierre-sur-Boutonne (Charente-Maritime)
- Journée Tourisme et Handicap La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne 30 avril 2026
- Les Grands Chemins Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime 1 mai 2026
- Circuit Le Baudet du Poitou PR 8 Dampierre-sur-Boutonne Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime 1 mai 2026
- Les Rives de Boutonne Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime 1 mai 2026
- Fête de la Nature La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne 24 mai 2026