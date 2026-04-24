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Concert à la Petite épicerie Dampierre-sur-Boutonne

Concert à la Petite épicerie Dampierre-sur-Boutonne samedi 30 mai 2026.

Adresse : 3 Place du Château

Ville : 17470 Dampierre-sur-Boutonne

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Dampierre-sur-Boutonne

Concert à la Petite épicerie

3 Place du Château Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 00:00:00

Date(s) :
2026-05-30

La petite épicerie reçoit les groupes Supernova et The Banned
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3 Place du Château Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 41 53 80 

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English :

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L’événement Concert à la Petite épicerie Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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