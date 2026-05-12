Dampierre-sur-Boutonne

Récital de luth avec Valéry Sauvage Voyage musical à la Renaissance

10 Place du Château Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou du minimum vieillesse, personnes en situation de handicap, adhérents de l’ACDB

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez assister au récital de luth organisé au Château de Dampierre. Les morceaux interprétés par Valéry Sauvage durant ce concert en deux parties vous plongeront à l’époque de la Renaissance au cœur d’un joyau architectural.

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10 Place du Château Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine asso@cultureandspirit.fr

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English :

Come and enjoy the lute recital at the Château de Dampierre. The pieces performed by Valéry Sauvage during this two-part concert will transport you back to the Renaissance era, set against the backdrop of this architectural gem.

L’événement Récital de luth avec Valéry Sauvage Voyage musical à la Renaissance Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge