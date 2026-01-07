Fête de la Nature La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne

Fête de la Nature

La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Une journée dédiée à la Nature avec des animations sensorielles et ludiques, la présentation des ânons de l’année et d’autres activités sont proposés.

.

La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 68 94 asineriedubaudet@charente-maritime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day dedicated to Nature, with fun and sensory activities, presentation of the year’s donkeys and other activities.

L’événement Fête de la Nature Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-01-07 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime