Fête de la Nature La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne
Fête de la Nature La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne dimanche 24 mai 2026.
Fête de la Nature
La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Une journée dédiée à la Nature avec des animations sensorielles et ludiques, la présentation des ânons de l’année et d’autres activités sont proposés.
.
La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 68 94 asineriedubaudet@charente-maritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A day dedicated to Nature, with fun and sensory activities, presentation of the year’s donkeys and other activities.
L’événement Fête de la Nature Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-01-07 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime