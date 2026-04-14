Un jardin comme un poème, Parc et jardins du château de Dampierre, Dampierre-sur-Boutonne

Un jardin comme un poème 6 et 7 juin Parc et jardins du château de Dampierre Charente-Maritime

7€, 4€ tarif réduit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Comme un poème, un jardin se compose. Langage fleuri, figures de style, vers ou prose, entrelacs de mots simples et complexes, parterres d’adjectifs, topiaires d’adverbes…

Pour cette édition 2026, Dampierre vous propose de découvrir ses jardins au rythme de la poésie, pour les petits et les grands. L’occasion idéale d’allier nature, culture, jeu et éducation dans un cadre magique et une ambiance reposante, familiale et joyeuse.

Parc et jardins du château de Dampierre 10 place du Château, 17470 Dampierre-sur Boutonne, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 33 24 74 http://www.chateaudampierre.fr Le parc et le jardin du château de Dampierre se déploient sur un ensemble de cinq îles encerclées par la rivière Boutonne. D’un pont à l’autre, le promeneur découvre des parterres à la française, un labyrinthe, un petit parc à l’anglaise et un bois régulier planté de peupliers. Célèbre pour ses jardins à la Renaissance, Dampierre a su préserver l’authenticité de la nature qui l’entoure conjuguée à des aménagements paysagers contemporains qui rendent le lieu enchanteur et intemporel.

Superficie : 2 ha

Comme un poème, un jardin se compose. Langage fleuri, figures de style, vers ou prose, entrelacs de mots simples et complexes, parterres d’adjectifs, topiaires d’adverbes…

©GK