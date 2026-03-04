Concert à la Tour du Taradel, La villa Saint-Martin – Taradeau, Taradeau

Concert à la Tour du Taradel Samedi 13 juin, 18h45 La villa Saint-Martin – Taradeau Var

limité à 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T18:45:00+02:00 – 2026-06-13T19:45:00+02:00

Fin : 2026-06-13T18:45:00+02:00 – 2026-06-13T19:45:00+02:00

Pour clôturer la journée, assistez au concert de Ada Mondès, poétesse et traductrice, elle écrit en deux langues, le français et l’espagnol. La scène, l’écriture et la musique sont toujours liés pour elle ; et sa poésie est à la fois polyglotte et cosmopolite. En itinérance depuis des années, elle a publié des recueils de poésie souvent bilingues chez plusieurs éditeurs en France et en Belgique et participe autant à des manifestations liées à la poésie qu’au spectacle vivant. Un moment convivial sera proposé à l’issue du concert

A 18h45, durée 1h

Gratuit sur réservation – Tout public

La villa Saint-Martin – Taradeau Château, 83460 Route des Arcs, Taradeau, France Taradeau 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://billetterieculture.dracenie.com/

Pour clôturer la journée, assistez au concert de Ada Mondès, poétesse et traductrice, elle écrit en deux langues, le français et l’espagnol. La scène, l’écriture et la musique sont toujours liés pour…

©Albertine Benedetto