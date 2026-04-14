Visite guidée de la villa Saint-Martin, La villa Saint-Martin – Taradeau, Taradeau

Visite guidée de la villa Saint-Martin Samedi 13 juin, 10h00 La villa Saint-Martin – Taradeau Var

limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Visite guidée par Frédéric Lanore, chef de service attractivité du tourisme DPVa.

Fouillée entre 1996 et 1999, la Villa de Saint-Martin révèle cinq grandes phases d’occupation, du Ier siècle av. J.-C. au début du VIIe siècle. D’abord habitat indigène en lien avec l’oppidum voisin, elle devient une villa gallo-romaine prestigieuse avec bassin d’agrément, thermes et riches décors de marbre, avant de se transformer en un vaste domaine agricole oléicole et vinicole, unique dans le Var par la continuité de sa production.

Départ à 10h, durée 1h30.

Gratuit sur réservation – Tout public

La villa Saint-Martin – Taradeau Château, 83460 Route des Arcs, Taradeau, France Taradeau 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://billetterieculture.dracenie.com/

Visite guidée par Frédéric Lanore, chef de service attractivité du tourisme DPVa.

©Francis Vauban