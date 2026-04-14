Visite guidée de l’oppidum, La villa Saint-Martin – Taradeau, Taradeau
Visite guidée de l’oppidum, La villa Saint-Martin – Taradeau, Taradeau samedi 13 juin 2026.
Visite guidée de l’oppidum Samedi 13 juin, 16h30 La villa Saint-Martin – Taradeau Var
limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00
Visite guidée par le président de l’association Taradoppidum.
Un habitat fortifié celto-ligure de 9 500 m², perché à 253 m d’altitude, construit vers 100 av. J.-C. à proximité de la Via Aurelia.
Un panorama exceptionnel sur la vallée de l’Argens et le massif des Maures.
Départ à 16h30, durée 2h
Gratuit sur réservation – Tout public
La villa Saint-Martin – Taradeau Château, 83460 Route des Arcs, Taradeau, France Taradeau 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://billetterieculture.dracenie.com/
Visite guidée par le président de l’association Taradoppidum.
©Francis Vauban