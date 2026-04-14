Visite guidée de l’oppidum, La villa Saint-Martin – Taradeau, Taradeau

Visite guidée de l’oppidum Samedi 13 juin, 16h30 La villa Saint-Martin – Taradeau Var

limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Visite guidée par le président de l’association Taradoppidum.

Un habitat fortifié celto-ligure de 9 500 m², perché à 253 m d’altitude, construit vers 100 av. J.-C. à proximité de la Via Aurelia.

Un panorama exceptionnel sur la vallée de l’Argens et le massif des Maures.

Départ à 16h30, durée 2h

Gratuit sur réservation – Tout public

La villa Saint-Martin – Taradeau Château, 83460 Route des Arcs, Taradeau, France Taradeau 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://billetterieculture.dracenie.com/

Visite guidée par le président de l’association Taradoppidum.

©Francis Vauban