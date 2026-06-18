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Concert à La Vallette Saint-Sulpice-les-Feuilles

Concert à La Vallette Saint-Sulpice-les-Feuilles

Concert à La Vallette Saint-Sulpice-les-Feuilles vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : 1 La Valette

Ville : 87160 Saint-Sulpice-les-Feuilles

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Sulpice-les-Feuilles

Concert à La Vallette

1 La Valette Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Concert Elixirs Sonores.   .

1 La Valette Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 84 65 80 

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English : Concert à La Vallette

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