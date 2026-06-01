Exposition Art et Nature La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles
Exposition Art et Nature La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles lundi 22 juin 2026.
Saint-Sulpice-les-Feuilles
Exposition Art et Nature
La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 09:00:00
fin : 2026-07-03 12:00:00
Date(s) :
2026-06-22
Exposition des œuvres des élèves de l’atelier de dessin de Dompierre-les-Eglises. .
La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 10 75 27 bonjour@lapapote.com
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English : Exposition Art et Nature
L’événement Exposition Art et Nature Saint-Sulpice-les-Feuilles a été mis à jour le 2026-06-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin