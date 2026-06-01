Soirée musicale La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles
Soirée musicale La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles mardi 9 juin 2026.
Saint-Sulpice-les-Feuilles
Soirée musicale
La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 19:00:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Des artistes locaux jouent leur répertoire éclectique blues, pop, folk, jazz et rock. Pensez à réserver vos places ! .
La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 10 75 27 bonjour@lapapote.com
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English : Soirée musicale
L’événement Soirée musicale Saint-Sulpice-les-Feuilles a été mis à jour le 2026-06-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin