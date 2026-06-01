Soirée musicale La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles

Saint-Sulpice-les-Feuilles

Soirée musicale

La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 19:00:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Des artistes locaux jouent leur répertoire éclectique blues, pop, folk, jazz et rock. Pensez à réserver vos places ! .

La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 10 75 27 bonjour@lapapote.com

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English : Soirée musicale

L’événement Soirée musicale Saint-Sulpice-les-Feuilles a été mis à jour le 2026-06-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin