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Concert à Labastide du Vert Harmonie du Grand Cahors Labastide-du-Vert

Concert à Labastide du Vert Harmonie du Grand Cahors Labastide-du-Vert

Concert à Labastide du Vert Harmonie du Grand Cahors Labastide-du-Vert vendredi 8 mai 2026.

Ville : 46150 Labastide-du-Vert

Département : Lot

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Labastide-du-Vert

Concert à Labastide du Vert Harmonie du Grand Cahors

Labastide-du-Vert Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

L'Harmonie du Grand Cahors donnera un concert, sous la direction de Gilles Thibault.

L'Harmonie du Grand Cahors donnera un concert, sous la direction de Gilles Thibault.

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Labastide-du-Vert 46150 Lot Occitanie +33 6 52 83 59 43  harmoniecahors@gmail.com

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English :

L'Harmonie du Grand Cahors will give a concert, conducted by Gilles Thibault.

L’événement Concert à Labastide du Vert Harmonie du Grand Cahors Labastide-du-Vert a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot

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