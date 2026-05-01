Labastide-du-Vert

Concert à Labastide du Vert Harmonie du Grand Cahors

Labastide-du-Vert Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

L'Harmonie du Grand Cahors donnera un concert, sous la direction de Gilles Thibault.

L'Harmonie du Grand Cahors donnera un concert, sous la direction de Gilles Thibault.

.

Labastide-du-Vert 46150 Lot Occitanie +33 6 52 83 59 43 harmoniecahors@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L'Harmonie du Grand Cahors will give a concert, conducted by Gilles Thibault.

L’événement Concert à Labastide du Vert Harmonie du Grand Cahors Labastide-du-Vert a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot