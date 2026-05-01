Concert à Labastide du Vert Harmonie du Grand Cahors Labastide-du-Vert
Concert à Labastide du Vert Harmonie du Grand Cahors Labastide-du-Vert vendredi 8 mai 2026.
Labastide-du-Vert
Concert à Labastide du Vert Harmonie du Grand Cahors
Labastide-du-Vert Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
L'Harmonie du Grand Cahors donnera un concert, sous la direction de Gilles Thibault.
L'Harmonie du Grand Cahors donnera un concert, sous la direction de Gilles Thibault.
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Labastide-du-Vert 46150 Lot Occitanie +33 6 52 83 59 43 harmoniecahors@gmail.com
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English :
L'Harmonie du Grand Cahors will give a concert, conducted by Gilles Thibault.
L’événement Concert à Labastide du Vert Harmonie du Grand Cahors Labastide-du-Vert a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot