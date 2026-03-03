Festival ClassiCahors Tanguisimo, le Tango et l’essence d’un peuple Labastide-du-Vert

Festival ClassiCahors Tanguisimo, le Tango et l’essence d’un peuple

Quatre complices musiciens avec de riches parcours artistiques, nous feront revivre toute l’histoire d’une musique de légende. Véritable art de vivre, le tango est plus que jamais l’essence de tout un peuple, l’âme de l’Argentine. Aucarrefour de traditions, au départ fort éloignées, il confère aujourd’hui une unité remarquable. Un bandonéon arrabalero, une guitare gardélienne, un violon passionel et une contrebasse cadencée nous transportent au coeur même du Rio de la Plata. Les trajectoires respectives de ces artistes et leur complicité ont conduit Tanguisimo à donner plusieurs centaines de concerts dans les plus prestigieuses salles du monde.

En cas d'intempéries repli à la salle culturelle la Prade.

English :

Four musicians with rich artistic backgrounds bring to life the history of this legendary music

