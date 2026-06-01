Labastide-du-Vert

Rendez-vous aux Jardins: les jardins de Marquayrols

500 Route du Mas Nève Labastide-du-Vert Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Accueillis par les bénévoles de l'ARJEHM, vous découvrirez les jardins qui ont tant inspiré le peintre Henri Martin, puisqu’il a vécu dans ce domaine les 40 dernières années de sa vie et qu’il les a peint sous de nombreux angles et toutes les lumières de chaque saison

Accueillis par les bénévoles de l'ARJEHM, vous découvrirez les jardins qui ont tant inspiré le peintre Henri Martin, puisqu’il a vécu dans ce domaine les 40 dernières années de sa vie et qu’il les a peint sous de nombreux angles et toutes les lumières de chaque saison

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500 Route du Mas Nève Labastide-du-Vert 46150 Lot Occitanie arjehm46150@gmail.com

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English :

Welcomed by ARJEHM volunteers, you will discover the gardens that so inspired the painter Henri Martin, since he lived on this estate for the last 40 years of his life and painted them from many angles and in all the lights of each season

L’événement Rendez-vous aux Jardins: les jardins de Marquayrols Labastide-du-Vert a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot