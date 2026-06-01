Rendez-vous aux Jardins: les jardins de Marquayrols Labastide-du-Vert
Rendez-vous aux Jardins: les jardins de Marquayrols Labastide-du-Vert samedi 6 juin 2026.
Labastide-du-Vert
Rendez-vous aux Jardins: les jardins de Marquayrols
500 Route du Mas Nève Labastide-du-Vert Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Accueillis par les bénévoles de l'ARJEHM, vous découvrirez les jardins qui ont tant inspiré le peintre Henri Martin, puisqu’il a vécu dans ce domaine les 40 dernières années de sa vie et qu’il les a peint sous de nombreux angles et toutes les lumières de chaque saison
Accueillis par les bénévoles de l'ARJEHM, vous découvrirez les jardins qui ont tant inspiré le peintre Henri Martin, puisqu’il a vécu dans ce domaine les 40 dernières années de sa vie et qu’il les a peint sous de nombreux angles et toutes les lumières de chaque saison
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500 Route du Mas Nève Labastide-du-Vert 46150 Lot Occitanie arjehm46150@gmail.com
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English :
Welcomed by ARJEHM volunteers, you will discover the gardens that so inspired the painter Henri Martin, since he lived on this estate for the last 40 years of his life and painted them from many angles and in all the lights of each season
L’événement Rendez-vous aux Jardins: les jardins de Marquayrols Labastide-du-Vert a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot