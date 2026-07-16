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Concert à l’Abbaye d’Autrey, Abbaye Notre-Dame d’Autrey, Autrey

samedi 22 août 2026 · Abbaye Notre-Dame d'Autrey · Autrey

Concert à l’Abbaye d’Autrey, Abbaye Notre-Dame d’Autrey, Autrey

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Abbaye Notre-Dame d'Autrey
Adresse
2, Rue de l'Abbaye 88700 Autrey
Ville
88700 Autrey
Département
Vosges

Concert à l’Abbaye d’Autrey Samedi 22 août, 17h00 Abbaye Notre-Dame d’Autrey Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T17:00:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T17:00:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00

Concert à l’Abbaye d’Autrey
le 22 août 2026
Dans le cadre du Festival des Abbayes
Ensemble ABAMEMNON
Toutes les informations sur le site :
www.abbayedautrey.com

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Concert à l’Abbaye d’Autrey dans le cadre du festival des abbayes !

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