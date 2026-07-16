Concert à l’Abbaye d’Autrey, Abbaye Notre-Dame d’Autrey, Autrey

Informations pratiques

Concert à l’Abbaye d’Autrey Samedi 22 août, 17h00 Abbaye Notre-Dame d’Autrey Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T17:00:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T17:00:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00

Concert à l’Abbaye d’Autrey

le 22 août 2026

Dans le cadre du Festival des Abbayes

Ensemble ABAMEMNON

Toutes les informations sur le site :

www.abbayedautrey.com

Abbaye Notre-Dame d’Autrey 2, Rue de l’Abbaye 88700 Autrey Autrey 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.abbayedautrey.com »}] [{« link »: « http://www.abbayedautrey.com »}]

Concert à l’Abbaye d’Autrey dans le cadre du festival des abbayes !